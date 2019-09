Veranstaltung : Kinder testen ihr Sporttalent

Düsseldorf Das Votum war eindeutig. Aus mehreren hundert Kinderkehlen erschallte ein lautstarkes „Jaaaaaa“. Damit war die Frage, ob ihnen die „Talentiade“ 2019 Spaß gemacht habe, eindeutig beantwortet. „Wenn ich mich so umsehe, habe ich den Eindruck, dass die Kinder auch nach mehr als fünf Stunden Sport immer noch nicht genug haben.

Seit 2003 ermittelt das Sportamt der Landeshauptstadt Düsseldorf im Rahmen des Tests „CHECK!“ die sportmotorischen Fähigkeiten aller Zweitklässler. Im zurückliegenden Schuljahr wurden 4573 Kinder getestet und die Ergebnisse individuell ausgewertet. 472 Schüler wurden als bewegungsbegabt identifiziert und erhielten die Einladung zur „Talentiade“. Schließlich tummelten sich 332 Drittklässler in den Sporthallen der Dieter-Forte-Gesamtschule, ihnen wurden elf olympische Sportarten mit einer guten Förderstruktur in Düsseldorf vorgestellt. Erfahrene Trainer beobachteten die Kids und gaben Beurteilungen über das Talent für die jeweilige Sportart ab. Unterdessen konnten die Eltern ihren Kinder von der Tribüne aus zusehen und bei Fachleuten aus den Stützpunkt-Vereinen und vom Stadtsportbund Infos über die Sportarten sammeln. Für die Planung der weiteren Schulkarriere des Nachwuchses boten auch die sportbetonten weiterführenden Schulen (Lessing-Gymnasium, Hulda-Pankok-Gesamtschule, Freiherr-vom-Stein-Realschule, Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule) allen Interessierten reichlich Informationen an.