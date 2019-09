Diebstahl in Düsseldorf : Zwei Rentnerinnen auf Abwegen im Sozialkaufhaus

Düsseldorf Zwei Damen in den 60ern nutzten ihre Gehhilfe, um Diebesgut aus einem Sozialkaufhaus zu schmuggeln. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten.

(wuk) Für ihre Diebestouren haben zwei Seniorinnen aus Friedrichstadt stets ein Sozialkaufhaus an der Lierenfelder Straße heimgesucht. So steht es in der Anklage gegen die beiden Frauen (66/68), über die am Dienstag beim Amtsgericht verhandelt werden sollte. Doch weil eine der Angeklagten sich per Attest entschuldigen ließ und außerdem ein Zeuge fehlte, kam es nicht zu einem Urteil.