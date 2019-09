Mein Laden in Düsseldorf : Die Wäsche-Profis

Mein Laden in Düsseldorf

Ulrike Sommer und Tochter Charlotte betreiben seit 13 Jahren einen Wäscheladen an der hohe Straße. . Foto: Endermann, Andreas (end)

Carlstadt Vor 13 Jahren hat Ulrike Sommer das Traditionsgeschäft Mohnfeld Moden in der Hohe Straße übernommen und bietet seitdem fachkundige und individuelle Wäscheberatung – für Frauen und Männer

Ihre erste eigene BH-Beratung bekam Ulrike Sommer selbst erst mit 47 Jahren, nämlich als sie von der Familie Mohnfeld deren seit 1956 bestehendes Fachgeschäft für Tages- und Nachtwäsche, Lingerie sowie Bade- und Strumpfmoden in der Carlstadt übernommen hatte. Das war vor 13 Jahren, seitdem bietet Sommer an der Hohe Straße fachkundige und individuelle Wäscheberatung – für Frauen und Männer. „Seitdem weiß ich, dass jede Frau sich eine solche Beratung einmal gönnen sollte, um den richtigen, passenden BH für sich zu finden“, sagt sie überzeugt. Das sei, so die Fachfrau, auch für junge Mädchen ganz wichtig, denn ein gut sitzender BH sorge für das entsprechende Selbstbewusstsein.