Sport in Düsseldorf : Sport mit Frisbee beim Rather Turnverein

Frisbee können bald auch Kinder und Jugendliche beim ART lernen. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Rath Die Trendsportart wird schon erfolgreich im Verein praktiziert. Jetzt wird auch ein Training für Jugendliche angeboten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Der Allgemeine Rather Turnverein (ART) erweitert sein Angebot für Jugendliche und Kinder um die Trendsportart „Ultimate Frisbee“. Die Sportart richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen zehn und 14 Jahren. Der körperlose Teamsport „Ultimate Frisbee“ wird bereits seit mehreren Jahren beim ART Düsseldorf sehr erfolgreich betrieben. Die Herrenmannschaft ist nach dem Aufstieg in die erste deutsche Ultimateliga im Jahr 2016 durchgestartet und konnte, in der 16 Teams umfassenden ersten Liga, einen zweiten und dritten Platz belegen. Im letzten Jahr konnte das Team zusätzlich an den Klubweltmeisterschaften in Cincinnati (USA) teilnehmen.

Beim Ultimate stehen sich zwei Teams mit je sieben Spielern gegenüber. Ziel der laufintensiven Sportart ist es, ein Frisbee durch Pässe in die gegnerische Endzone zu bringen und somit Punkte zu erzielen. Ultimate Frisbee ähnelt vom Spielaufbau dem American Football. Das Laufen mit der Scheibe ist nicht erlaubt. Ultimate fördert neben der Fitness vor allem die motorischen Fähigkeiten, den Teamgeist und das taktische Verständnis der Mitspielenden.

Das Besondere am Ultimate ist die Eigenverantwortung, die jeder Spieler auf und neben dem Feld mitbringen bzw. erlernen muss, da selbst auf hohen Spielniveaus stets ohne Schiedsrichter gespielt wird. Regelverstöße werden unter den betroffenen Spielern geklärt. Dies erfordert ein hohes Maß an Fairness und Verantwortung bei jedem Spieler und ist weltweit einzigartig im Sport. Außerdem wird Ultimate in gemischten Mannschaften gespielt – Frauen und Männer bilden also gemeinsam eine Mannschaft.