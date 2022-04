Kirche in Düsseldorf : „Wiederbelebung der Kultur“ mit den Luther-Ratten

Kirche in Düsseldorf

Düsseldorf Die Kabarett-Gruppe feierte in der Lutherkirche ihr Comeback nach der Corona-Pause. Das Publikum durfte sich mit eigenen Beiträgen einbringen.

„Endlich wieder Kabarett!“ Nicht nur Andreas Beaugrand strahlte Erleichterung und Freude aus, als er am Samstagabend gemeinsam mit den Luther-Ratten die Bühne im Gemeindesaal der Lutherkirche betrat. Lange hatten die spielfreudigen Herren und das Publikum warten müssen. „Wir hatten es während des Lockdowns mal mit einer Online-Veranstaltung versucht“, erzählt Beaugrand. „So richtig Spaß hatten wir alle dabei aber nicht wirklich. Man möchte doch die Reaktion der Zuschauer unmittelbar erleben“, resümiert er.

Seit 1985 bringen die Luther-Ratten regelmäßig ein buntes Kabarettprogramm auf die Bühne. „Dabei geht es nicht nur um die Kirche, sondern um alles, was in der Welt so passiert“, fasst Beaugrand die Grundidee zusammen und ergänzt: „Wir möchten den Austausch fördern, indem wir das Publikum mit einbinden.“ Deshalb hatte die lustige Truppe zuvor einen Aufruf gestartet: „Wir haben um Textvorschläge gebeten und es sind einige gekommen, darunter einer von Kurt Tucholsky“, sagt Beaugrand, der die Moderation übernahm.