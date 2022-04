Tiere in Düsseldorf : Weniger Kröten, Frösche und Molche gezählt 

Düsseldorf Zum Abschluss der Amphibienwanderung hat das Gartenamt 900 Tiere gezählt. Vor der zwei Jahren waren es noch 1400. Das liegt nicht zuletzt an der Trockenheit.

Um die Bestände der Amphibien auch für die Zukunft sicherzustellen, setzt das Gartenamt einen Schwerpunkt darauf, die Lebensräume der Tiere zu erhalten und zu verbessern. Die Mitarbeitenden der Landschaftspflegestation Hexhof haben in den vergangenen Jahren mehrere Teiche und Tümpel im Wald und in freier Landschaft komplett saniert. Dabei wurden die Gewässer von Hand entschlammt, freigestellt und zum Teil mit Pflanzinseln ausgestattet. Beispiele dafür sind die Teiche an der Schutzhütte Marxsteig und nahe des Trotzkopfs. Im Wildpark Grafenberg ist außerdem ein großer Amphibien- und Forscherteich an der Waldschule entstanden.