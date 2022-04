Theater in Langenfeld : Studiobühne: Ab Mai geht‘s auf die Couch

Langenfeld Therapie mit Lokalkolorit gibt es im Flügelsaal des Kulturzentrums an der Hauptstraße in Langenfeld. Die Studiobühne probt derzeit für ihr neues Stück.

Die Studiobühne zeigt ab Mai an drei Wochenenden ihr neues Kabarettprogramm „Ab auf die Couch“ im Flügelsaal. Das teilt Elisabeth Schafheutle (Theater für Langenfeld) mit. Nach den Aufführungsformaten „Leselounge“ in der Bibliothek und den „Showrooms“ in der VHS lädt das Ensemble die Gäste wieder wie gewohnt in den Flügelsaal ein, wo das Publikum an langen Tischreihen mit Getränken sitzt. „Wir freuen uns wahnsinnig, endlich wieder spielen zu können“, strahlt Nicole Mrozek, ein Urgestein des Vereins, die seit 1985 Theater spielt. „Besonders freut mich unsere Verstärkung. Fulya Kaya, Henrik Greiner, Simon Rose und Lorenz Steidle haben wie ich als Blinklichter angefangen und sind jetzt zu uns ins Erwachsenen-Ensemble gewechselt.“