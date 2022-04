Trödel in Düsseldorf : Gute Geschäfte bei Flohmarkt-Premiere

Auf dem Frühlings-Flohmarkt in Flingern wechselten viele ausrangierte Dinge den Besitzer. Jula Zarth und Cynthia Schütze bereuten ihr Kommen nicht. Foto: RP/tino

Düsseldorf Zum ersten Mal lud die Bädergesellschaft zum Trödeln auf dem Gelände des Allwetterbades am Flinger Broich ein. Das schöne Wetter und die Neugier auf Neues lockten Hunderte Besucher an.

Das verlockend in der Frühlingssonne glitzernde Nass war so nah und doch so fern. Die Freiluftbecken des Allwetterbades am Flinger Broich waren noch mit Gittern und Flatterband abgesperrt und ein „Aufpasser“ von der Bädergesellschaft achtete darauf, das niemand die Absperrung überwand. Verständlich, ist die Freibadsaison doch auch noch nicht eröffnet. Aber dennoch war das Außengelände sechs Stunden lang geöffnet und Hunderte tummelten sich auf dem satten Grün des Rasens. Der Grund: Die Bädergesellschaft hatte zum ersten Mal zum Frühlings-Flohmarkt an den Flinger Broich geladen. „Das ist eine Premiere. Wir haben zwar schon Flohmärkte im Benrather Freibad veranstaltet, aber im Allwetterbad haben wir das zuvor noch nie gemacht“, verriet Bädergesellschafts-Mitarbeiterin Cynthia Schütze. „Mit der Resonanz sind wir sehr zufrieden.“

95 Stände, eine Chill-out-Area mit Liegestühlen und entspannter Musik, drei Foodtrucks fürs leibliche Wohl, eine Hüpfburg und eine kleine Malecke für Kinder verwandelten das Außengelände in einen wuseligen, geschäftigen Basar mit einem bunten Angebotsmix. Viele Klamotten jeglicher Größe, Schuhe, DVDs, Spiele, Service, Gläser, Elektrogeräte und viel Krimskrams lagen auf den Tischen zum Verkauf. „Wir haben eine Marktordnung erlassen“, gesteht Schütze schmunzelnd. „Darin ist festgeschrieben, dass nur private Anbieter zugelassen sind und auch keine Neuwaren verkauft werden dürfen.“

Info Noch ist es zu kalt, um die Freibäder zu öffnen Freibäder Für die Bädergesellschaft steht hinsichtlich der Öffnung der Freibäder zum jetzigen Zeitpunkt vor allem die Kalkulation der Energieressourcen im Vordergrund. Da die Temperaturen in der Nacht noch immer einstellig sind, ist der Energieaufwand sehr hoch, um die Temperaturen in den Freibadbecken zu halten.



Reihenfolge Demnach wird die Bädergesellschaft Düsseldorf, wenn es die Witterung zulässt wie folgt öffnen: Das Freibad Allwetterbad Flingern ist betriebsbereit und öffnet, wenn es langfristig wärmer wird. Die Freibäder Rheinbad und Strandbad Lörick sollen danach spätestens am 26. Mai geöffnet werden.



Bekanntmachung Die jeweils genauen Eröffnungstage werden drei bis fünf Tage vorher bekannt gegeben.

Das wahrscheinlich skurrilste und exotischste Stück des gesamten Marktes bot Linda Rohlf an – ein chinesischer Baustellen-Helm aus Korbgeflecht. „Mein Vater hat lange in China gearbeitet. Er hat ein altes, in Deutschland abgebautes Stahlwerk in Shanghai wieder aufgebaut“, veriet Rohlfs. „Der Helm ist ein Liebhaberstück. In Deutschland kann man ihn nicht gebrauchen.“ Rohlfs mistet zu Hause aus, weil sie demnächst nach Ratingen umzieht. „Alles was da nicht in den Keller passt, muss eben weg“, gesteht sie.

Da war der Frühlings-Flohmakt eine willkommene Gelegenheit, aus ausrangierten Gegenständen noch ein paar Euro herauszuholen. Und das Geschäft lief von Beginn des Frühlings-Flohmarktes gut. Kaum waren die Tore geöffnet, strömten die Trödelmarktbesucher auf das Gelände. Es dauerte nicht lange, da mussten die Verkehrskadetten den Parkplatzsuchenden mitteilen, dass der Parkplatz vor dem Allwetterbad proppenvoll ist. „Damit haben wir gerechnet“, so Schütze. „Wir haben auf verschiedenen Social-Media-Kanälen, wie etwa Flohmarkt- und Veranstalterportalen, in allen unseren Bädern geworben. Wir haben auch auf die Mund-Propaganda gesetzt. Wer einen Stand gebucht hat, erzählt es Familie und Freunden. Und es ist eben Flingern. Wenn wir unsere Nachbarn einladen, dann kommen sie auch.“

Klar waren unter den Freibad-Besuchern auch „Sehleute“ unterwegs, die „nur mal schauen wollten“, doch das ein oder andere Kleinod wechselte dabei stets den Besitzer. „Als erstes habe ich CDs und Kassetten verkauft. Damit hatte ich nicht gerechnet“, wunderte sich Jula Zarth. „Dabei habe ich auch schöne Klamotten, fast neue Spiele, Bücher und alles mögliche dabei.“ Diese kauffreudige Atmosphäre wollte sich auch Schütze nicht entgehen lassen, sie hatte gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder einen Flohmarktstand gebucht. Sie brauchte die familiäre Unterstützung, weil sie nicht nur als federführende Flohmarkt-Organisatorin vor Ort den Hut auf hatte, sondern auch noch den Stand von der Bädergesellschaft mitbetreuen musste.