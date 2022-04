Erstkommunion in NRW : Helena sagt „Ja“ zur Kirche

Helena Kirmse (r.) feiert am Samstag mit ihrer Mutter Eva, Vater Thomas und Schwester Johanna ihre Erstkommunion. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf/Köln Tausende Familien in NRW feiern am Wochenende die Erstkommunion. Eine Ausstatterin, eine Bistumsbeauftragte und eine Mutter verraten, wieviel Geld Eltern im Schnitt für ein Kleid ausgeben, welche Bedeutung das Fest heute hat, und was es für die Kinder verändert.

Als Helena Kirmse in ihrem Kommunionkleid an der Haustür steht, drehen sich alle zu ihr um. Der Nachbar, die Eltern, ihre Schwester. Die Achtjährige strahlt, tritt von einem Bein auf das andere. „Ich bin schon ein bisschen aufgeregt vor Samstag“, sagt sie. Da feiert sie mit der ganzen Familie in Düsseldorf ihre erste heilige Kommunion. Aber sie ist „gut aufgeregt“, also nicht so, dass sie nicht mehr schlafen könnte. Sie freut sich. Genau wie ihre Eltern. „Das ist ein großer Schritt“, sagt ihr Vater Thomas Kirmse. „Sie wird eigenständiger und entscheidet sich bewusst für die Kirche.“

Diesen Schritt geht sie am Wochenende gemeinsam mit tausenden anderen Kindern in NRW. In der katholischen Kirche ist der erste Sonntag nach Ostern, der Weiße Sonntag, traditionell der Tag für die gemeinsame feierliche Erstkommunion der Kinder. Wie viele Kinder diesmal genau die Erstkommunion begehen, kann man schlecht abschätzen, weil sich die Feste wegen Corona auf mehrere Wochenenden verteilen. Allein in Düsseldorf feiern die katholischen Gemeinden die Erstkommunion bis in den Mai hinein. Helenas Familie darf zwölf Familienmitglieder und Freunde in die Pfarrkirche Sankt Franziskus Xaverius einladen, die anderen können erst zum Essen ins Nordparkcafé kommen. Während des Gottesdienstes werden alle Maske tragen. „So schade es ist, dass nicht alle mit in die Kirche kommen können – ich finde das angemessen“, sagt Helenas Mutter Eva Kirmse. „Die Pandemie ist schließlich noch nicht vorbei.“

Corona hat dafür gesorgt, dass die Zahl der Erstkommunionen seit 2020 zurückgegangen sind. „Viele haben die Feier verschoben, weil sie ein richtiges Fest wollten. Manche warten seit zwei Jahren darauf“, sagt Annette Höing, Leiterin des Referats Katechese am Bistum Münster. Gab es dort 2018 und 2019 noch rund 12.000 Erstkommunionen, waren es 2020 mit rund 9500 fast ein Viertel weniger. Aber auch unabhängig von der Pandemie sanken die Zahlen. Zum Vergleich: 2010 sagten noch knapp 17.000 Kinder im Bistum Münster „Ja“ zur katholischen Kirche, 2014 rund 15.000 und 2017 nur noch 13.000.

Generell sei das Fest aber immer noch sehr wichtig für katholische Familien. Und das lassen sie sich einiges kosten. „Viele gehen schick essen, laden Verwandte und Freunde ein“, sagt Höing. „Schenken große Geldbeträge und kaufen teure Kommunionkleider.“ Dabei feiern sie ja eigentlich, dass das Kind zum ersten Mal die Hostie empfängt und so weiter in die katholische Gemeinschaft eingeführt wird. Verschiebt sich durch die vielen Geschenke der Fokus? „Nein, das sehe ich nicht so. Geschenke sind etwas Tolles, denn sie drücken Wertschätzung aus“, sagt Höing. Und manchmal seien eben lebenspraktische Dinge gefragt – wie ein Fahrrad zum Beispiel. Oder gemeinsame Zeit, die sei unersetzlich. Wenn die Kinder aber auf dem Schulhof wetteiferten, wer das meiste Geld bekommen habe, sehe sie das schon kritisch. „Das größte Geschenk ist aus Sicht der Kirche, dass das Kind ein Gotteskind ist“, sagt Höing.

Damit das Kind zum Gotteskind werden kann, braucht es bestenfalls ein weißes Kleid oder einen Anzug. Wer bei Nurcan Ölcek das ganze Paket kauft, inklusive Haarschmuck oder Hemd, Schuhe, Krawatte oder Strumpfhose, der zahlt mindestens 300 bis 400 Euro. Sie verkauft seit sieben Jahren Kommunionkleidung im Modegeschäft Weingarten in Köln und ist Expertin auf dem Gebiet. „Viele kommen schon im November“, sagt sie. „Sonst kann es sein, dass die schönsten Kleider weg sind.“ Die meisten Mütter haben sich vorher im Internet schlau gemacht, zeigen ihr Fotos von Kleidern. Ob schlicht, verspielt oder prinzessinnenhaft – das ist Typsache. Jungen nähmen sich oft ihren Vater als Vorbild – so wie sein Anzug aussieht, soll auch ihrer aussehen. Deutlich wird: Für einen Jungen geben die Eltern in der Regel bis zu 100 Euro weniger aus. Das teuerste Kleid kostet rund 400 Euro, der teuerste Anzug 230 Euro. „Das liegt daran, dass in den Kleidern viel Aufwand steckt, Handarbeit, bestimmte Muster, Spitze, Tüll“, sagt Ölcek.

Helenas Eltern hatten Glück: Eine Freundin hat ihnen für 70 Euro ein hochwertiges schlichtes Kleid überlassen. Helena gefiel es sofort. Das Kommunionkleid ihrer Mutter dagegen hat sie abgelehnt. „Nein, das fand ich gar nicht schön. Das hatte lange Ärmel und so ein komisches Muster“, sagt die Achtjährige. Eva Kirmse zuckt mit den Schultern. Das sei eben damals modern gewesen. Sie habe das Kleid mit aussuchen dürfen, und sie habe es gemocht. Bei Helena hat sie es genauso gehalten, nur auf eines geachtet: „Sie sollte nicht wie eine kleine Braut aussehen“, sagt Kirmse. „Das finde ich nicht passend für ein Kind.“ Ihre Tochter Johanna könnte sich in zwei Jahren noch einmal schwerer tun, ein passendes Kleid für ihre Erstkommunion zu finden. „Weiß finde ich langweilig“, sagt die Siebenjährige. „Am Samstag trage ich pink. Das ist meine Lieblingsfarbe.“

Das Kleid ist Eva Kirmse aber gar nicht so wichtig. Sie hat Helena freigestellt, ob sie die Erstkommunion feiert oder nicht. „Ich fand es natürlich schön, dass sie Ja gesagt hat“, sagt sie. „Für mich ist das ein Teil unserer Kultur, den ich ihr gerne vermitteln wollte.“ Und das Wichtigste: Mit Jesus habe Helena jetzt neben ihren Eltern immer einen Ansprechpartner. Jemanden, dem sie auch in Gedanken alles erzählen könne. Das gebe ihr ein gutes Gefühl.