Volker Diefes in Remscheid : Hass-Liebes-Erklärung an das Smartphone

Krefelder mit ambivalentem Verhältnis zu Handys: Volker Diefes. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Kabarettist Volker Diefes unterhielt sein Publikum prächtig in der leider nicht so gut besuchten Schatzkiste mit seinem Programm „Smart ohne Phone“.

Der Programmtitel - „Smart ohne Phone“ - wird praktisch in der ersten Sekunde dieses wirklich lustigen Abends mit dem Krefelder Kabarettisten Volker Diefes vollkommen ad absurdum geführt. Denn der sympathische Niederrheiner kommt, aufgedreht wie ein Duracell-Häschen, am Donnerstag zu lauter und stampfender Musik aus der Konserve auf die Bühne in der Schatzkiste am Markt. Mit dem Smartphone in der Hand. Dabei wird aber schnell klar, dass es sich nicht wirklich um eine reine Liebeserklärung an den kleinen Computer, der bei uns allen omnipräsent ist, handelt. Im Gegenteil, denn heutzutage wird „Wartezeit zu Erlebniszeit“, Langeweile gibt es nicht mehr. Facebook, Spotify, Instagram… – lauter glasklar polierte Schaufenster in die Welt. Das mag auf den ersten Blick ja positiv klingen, aber wenn man sich das noch mal genau überlegt, ist diese dauerhafte Präsenz und Aktivität vielleicht doch nicht so erstrebenswert.

Aber natürlich ist Diefes in erster Linie Comedian, der die Vor- und Nachteile des kleinen digitalen Helfers humorvoll auf die satirische Schüppe nimmt. Und man fragt sich dann trotzdem, ob ein Satz wie: „Ah, ich liebe mein Smartphone, ich liebe es!“ wirklich reine Überzeichnung ist. Zumal der Krefelder auch mehrfach betont, dass ihm „mein Smartphone in der Pandemie ein paar Mal wirklich den Arsch gerettet hat“. Klar, Bühne und Publikum haben gefehlt – da kann man als zwangsweise arbeitsloser Comedian schon mal in die Versuchung kommen, „es sich mit dem Smartphone selbst zu machen“. Applaus, Gemotze und Groupie-Rufe inklusive – gesamplet auf dem Smartphone, wo sonst.

Allerdings – nicht alles ist Gold in Sachen Smartphone. Wenn etwa die Gattin eifersüchtig auf Sprachassistentin Siri ist. Die hilft dann allerdings auch mal bei den wirklich wichtigen Fragen des Lebens - etwa, was denn ein Affenbrotbaum ist. Was dann wiederum die Frage aufwirft, wo genau Madagaskar liegt. Und welche Rolle spielen die Deutsch-Hip-Hopper „Die Fantastischen Vier“ in der Synchronisation dieses Films? So führt eines zum anderen, eine Antwort ergibt die nächste Frage - und ruckzuck ist die Nacht vorbei, der Ehemann irgendwann erschöpft und beduselt eingeschlafen, nur um am nächsten Morgen mit „gebirgshohen Kopfschmerzen“ und einem extrem schlechten Gewissen gegenüber Frau und Kind zu erwachen. Die ihn übrigens verlassen haben - ein Zusammenhang mit dem insgesamt zu ausgiebigen Smartphone-Konsum liegt sicherlich nahe.

Da wird eben deutlich, dass das Smartphone Segen und Fluch gleichzeitig sein kann. Letztlich ja keine absolute und neue Erkenntnis, aber schließlich erfinden andere Comedians und Kabarettisten das lustige Rad auch nicht immer neu. Es ist also die neue Interpretation eines bekannten Sujets, die sehr gut funktioniert und für Heiterkeit im Publikum sorgt. Ob nun, weil man sich in den geschilderten Episoden augenzwinkernd wiedererkennt, oder weil man das Thema schon hinter sich gelassen, den „digitalen Entzug“ schon hinter sich gebracht hat, und somit gelassen über die fraglos suchterzeugenden Mechanismen dieses „Internets in der Tasche“ lächeln kann.