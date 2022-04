Vor der Landtagswahl : Düsseldorfer Grüne machen Wahlkampf mit Spielstraßen

Düsseldorf Die Partei ließ drei Straßen am Sonntag für den Autoverkehr sperren – und lud zu Kinderfesten in verschiedenen Bezirken. Das war auch als politisches Statement gemeint.

Auf politische Statements wurde zum Beispiel an der Krahestraße ganz verzichtet. (Zumal der Landtagskandidat für den Düsseldorfer Osten, Lukas Mielczarek, erkrankt absagen musste.) „Die Veranstaltung selbst ist heute das Statement“, sagte Jens Franzen von der Ortsgruppe. „Wir wollen zeigen, was man aus so einer Straße machen kann.“ Düsseldorf sei einst als autogerechte Stadt geplant worden, ein Umbau im Rahmen einer Verkehrswende mache den öffentlichen Raum neu nutzbar.

Drei Wochen vor der Landtagswahl nimmt der Wahlkampf in Düsseldorf langsam an Fahrt auf. Alle Parteien setzen angesichts der Lockerungen im Pandemie-Schutz auch wieder stärker auf persönliche Präsenz. Am 15. Mai wird in der Landeshauptstadt in vier Wahlkreisen gewählt, in denen auch jeweils ein Direktmandat für das Landesparlament vergeben wird. Die Nervosität bei den Parteiverbänden ist hoch. Die jüngste Bundestagswahl hat gezeigt, wie stark sich auch in Düsseldorf die Mehrheiten in den letzten Wochen vor der Wahl verschieben können.