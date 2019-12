Zentrum für politische Schönheit : Aktionskünstler entschuldigen sich bei Juden

Berlin Das Zentrum für politische Schönheit hatte in Berlin eine Säule mit der Asche von Holocaust-Opfern aufgestellt.

Das ZPS hatte am Montag in Sichtweite des Bundestags und des Kanzleramts eine Säule aufgestellt, um an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. In der Säule befindet sich nach Angaben der Gruppe die Asche von ermordeten NS-Opfern, die das ZPS gesammelt haben will. Jüdische Verbände hatten die Aktionskünstler dafür massiv kritisiert. Der Zentralrat der Juden in Deutschland sah jüdische Religionsgesetze missachtet. „Sollte es sich tatsächlich um Asche von Schoa-Opfern handeln, dann wurde die Totenruhe gestört“, teilte die Organisation mit. Josef Schuster, Präsident der Zentralrats der Juden, nannte das ZPS gegenüber unserer Redaktion unseriös. Ein vereinbartes Gespräch mit dem Künstlerkollektiv sagte der Zentralrat am Dienstag ab.