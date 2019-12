Klassisches Konzert : Priesterin des Klaviers

Elisabeth Leonskaja und das Jerusalem-Quartett zu Gast in der Tonhalle.

Im ersten Satz brachte Leonskaja souveräne Ruhe ins Spielgeschehen. Die 74-jährige Georgierin, die von ihrem Heimatland bereits die hohe Auszeichnung „Priesterin der Kunst“ erhalten hat, saß fast stoisch am Klavier, vergleichbar mit dem alten Sviatoslav Richter. Wie in der Kammermusik üblich, waren Noten aufgeschlagen, so dass die Grande Dame der Tasten beim Konzertieren eine Lesebrille trug. Die Frau am Flügel warf an wichtigen Stellen strenge Blicke aufs Quartett, denn jetzt war sie nicht nur Gast, sondern auch Regimentsführerin.