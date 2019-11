Zu wenig Gäste : Düsseldorfer Altstadt-Club „Mauer“ steht zum Verkauf

Der Club „Die Mauer“ in der Düsseldorfer Altstadt steht zum Verkauf. Foto: Düsseldorf TONIGHT, Ben Liebsch

Düsseldorf Der Kellerclub „Mauer“ nahe der Ratinger Straße in der Altstadt ist eine feste Instanz im Düsseldorfer Nachtleben. Doch nun zieht Chef Michael Kuchenbecker einen Schlussstrich. Für ihn lohnt sich das Geschäft nicht mehr.

von Denise Breidbach

Leicht fällt dem Düsseldorfer Gastronom diese Entscheidung nicht – doch ihm bleibt nichts anderes übrig. Michael Kuchenbecker ist ein bekanntes Gesicht in der Düsseldorfer Gastro-Szene: Er war Betreiber des Les Halles, das bis Silvester 2014 am Alten Güterbahnhof in Derendorf beheimatet war. 2015 übernimmt er die „Mauer“ von Brigitte Conen – und behält die musikalische Ausrichtung, die Inneneinrichtung, die lockere Tür und die Portemonnaie-freundlichen Preise bei.

„Vielleicht war das ein Fehler und ich hätte gleich am Anfang einiges ändern sollen“, so Kuchenbecker. Trotzdem lief es in den ersten eineinhalb Jahren noch gut. Doch dann gingen die Gästezahlen zurück. Heiße Sommer, verändertes Ausgehverhalten, Konkurrenz durch andere Locations – die Gründe dafür sind laut dem Gastronom vielfältig.

Gastronom Michael Kuchenbäcker hört auf. Foto: Düsseldorf TONIGHT, Joshua Sammer

„Einfach nur die Türen aufmachen und mit Bewährtem punkten, reicht heute nicht mehr. Vielleicht habe ich das ein oder andere Problem auch zu spät erkannt“, erklärt Kuchenbecker. Auch die Lage der Location sieht er kritisch. „Die Ratinger Straße ist nicht mehr der Treffpunkt für die junge Partygeneration, das war schon mal anders“. Erschwerend kommen für ihn Faktoren wie der Durchgangsverkehr und ein fehlender Nacht-Imbiss dazu.

Trotzdem investiert er 2018 eine größere Summe in die Inneneinrichtung – alles sieht schicker aus, passt aber immer noch gut zur ungezwungen Stimmung im Kellerclub. In den Wintermonaten läuft die Location, doch der diesjährige Sommer reißt wieder ein Loch in die Kassen. Und dieses Mal lässt es sich nicht mehr so einfach „stopfen“ – auch nicht durch weitere Maßnahmen wie etwa eine geänderte Preisstruktur.

Neue Lampen, Wandverkleidung, Theken oder die Toiletten: Michael Kuchenbecker hat noch mal Geld in den Club investiert, doch leider ging die Rechnung nicht auf. Foto: Düsseldorf TONIGHT, Joshua Sammer