Lesung im Heine-Haus : Simon Strauß schwärmt von Rom

Der 30 Jahre alte Schriftsteller stellte im Heine-Haus sein Buch „Römische Tage“ vor.

Ein junger Deutscher fährt im Sommer für zwei Monate nach Rom. Bisher hat er diese Stadt auf seinen Reisen regelrecht ausgespart, obwohl sie ihm ungeheuer wichtig ist. Denn Simon Strauß, so heißt der 30-jährige Autor, der den Rom-Aufenthalt des jungen Mannes zu einem Buch mit dem Titel „Römische Tage“ verarbeitet hat, ist in Altertumswissenschaften promoviert worden.

Im Heine-Haus stellte er jetzt sein Buch vor und sprach mit dem Verleger Tom Kraushaar. Thema war natürlich die klassische Italienreise eines deutschen Intellektuellen. Man musste einfach über die zahlreichen „Vorläufer“ an Reisenden sprechen, über Ingeborg Bachmann oder Rolf Dieter Brinkmann, vor allem aber über Goethe. Gleich im ersten Satz von „Römische Tage“ erinnert Strauß an den großen Rom-Dichter, der die ewige Stadt 231 Jahre und acht Monate vor ihm in die deutsche Literaturgeschichte einschrieb. Zumal der junge Autor, im Hauptberuf als Feuilletonredakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ tätig, mit einem Stipendium der Villa Massimo auf der Via del Corso, gegenüber der „Casa di Goethe“ sein römisches Sommerquartier bezog.