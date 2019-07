Arbeitsplätze für Künstler : Große Lösung für Werkkunsthaus?

Auch der Verein Düsseldorfer Künstler arbeitet an einem umfassenden Konzept.

In die Diskussion um die Errichtung eines Werkkunsthauses in Düsseldorf kommt Bewegung. Die kulturpolitische Sprecherin der Grünen, Clara Gerlach, hatte im Interview mit unserer Redaktion gefordert, die Arbeitsbedingungen für Künstler zu verbessern. Nach Berliner Vorbild sollten Werkstätten für Druck, Medien und Bildhauerkunst eingerichtet werden.

„Wir möchten Künstlern in NRW bessere Arbeitsbedingungen bieten“, sagt Kortländer, der selbst Maler und Bildhauer ist und die jährliche „Grosse Kunstausstellung NRW Düsseldorf“ im Kunstpalast leitet. Ob das leerstehende Gebäude des Albrecht-Dürer-Berufskollegs am Fürstenwall der ideale Ort für ein Werkkunsthaus ist oder eher ein Neubau, werde sich zeigen. „Wir sichten unterschiedliche Standorte und interessieren uns auch für leerstehende Handwerksbetriebe“, so Kortländer. Zudem müsse nicht alles an einem Ort verwirklicht werden – und nicht allein in Düsseldorf. „Neuss, Meerbusch und Ratingen sind auch Optionen.“