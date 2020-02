Ausstellung im Kunstpalast in Düsseldorf : Künstler huldigen dem Fotografen Peter Lindbergh

Ausstellung im Kunstpalast in Düsseldorf

Düsseldorf Der Fotograf Peter Lindbergh zählte zu den Großen seiner Zunft. Er begründete unter anderem die Ära der Supermodels wie Naomi Campbell, Linda Evangelista und Cindy Crawford. Nun huldigt der Kunstpalast dem 2019 gestorbenen Künstler - und andere Star-Künstler gleich mit.

Fotograf Anton Corbijn kam mit Lebensgefährtin Nimi Ponnudurai zur Eröffnung der Schau am Dienstagabend. Dazu gesellten sich Sänger Herbert Grönemeyer mit Ehefrau Josefine Cox, Regisseur Wim Wenders (hielt auch eine kleine Rede) mit Ehefrau Donata, die auch Fotografin ist. Henkel-Aufsichtsratsvorsitzende Simone Bagel-Trah kam und meinte: „Fotografie ist eine der schönsten Kunstformen.“ Galerist Hans Paffrath schaute sich die Fotos an. Mit dabei war auch Hans Lux, bei dem Lindbergh in seinen Anfängen assistiert hatte.