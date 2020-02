Tanzhaus : Intendantin in der Kritik

Der Vorstand des Tanzhauses NRW hat den Vertrag von Leiterin Bettina Masuch nicht verlängert. Noch wird hinter den Kulissen diskutiert. Am Mittwoch kommen die Verantwortlichen zusammen. Gemeinsames Ziel ist eine friedliche Einigung.

Die Stimmung am Haus hat sich verschlechtert. Der Krankenstand soll teilweise ungewöhnlich hoch gewesen sein. Vor allem Tanz-Dozenten, jedoch auch einzelne Verwaltungsmitarbeiter hatten über einen teils kompromisslosen Führungsstil und mangelnden Respekt seitens des Tanzhausleitung geklagt. Das führte zu Differenzen auch innerhalb der Gemeinschaft, was dem einst harmonischen Gefüge seither zusetzt.Auch das dürfte zu einem nicht unerheblichen Maß zu der jüngsten Vorstandsentscheidung beitragen haben. Im Tanzhaus arbeiten gut 40 Festangestellte. Die rund 70 Dozenten hingegen sind freischaffend tätig und werden anteilig pro Schüler bezahlt. Sie unterrichten Hip-Hop und Jazz, Modern und Ballett, haben eine künstlerische Ausbildung genossen und sind tanzpädagogisch geschult. 3600 Kinder, Jugendliche und Erwachsene kommen jede Woche an die Erkrather Straße, um ihre Kurse zu besuchen. Die Akademie, wie das Kursangebot genannt wird, ist das Herz des Tanzhauses, weil es Amateure und Profis zusammenbringt. Das war und ist die Leitidee des gemeinnützigen Vereins, der 1979 gegründet wurde. Aus ihm sowie dem Engagement und dem künstlerischen Anspruch seiner Gründungsmitglieder erwuchs das Tanzhaus NRW.

Vertreter des Landes NRW, das, ebenso wie die Stadt Düsseldorf, das Tanzhaus jährlich bezuschusst, sähen Masuch angeblich zumindest vorläufig gerne weiterhin an der Spitze der Einrichtung. Dabei spielt wohl auch eine Rolle, dass eine etwaige Nachfolgeregelung sicher nicht allzu schnell umgesetzt werde könnte. Von Bedeutung ist in diesem Kontext außerdem, dass das Tanzhaus den seit Jahren beantragten Erweiterungsbau nun endlich bekommen soll. An dessen Finanzierung soll sich, so die Hoffnung, neben der Stadt auch das Land beteiligen. Daraus ergibt sich für den Trägerverein, der eigenständig ist, zwar formal keine Verpflichtung, dennoch steht er unter einem gewissen Druck, da er es sich mit einem seiner Geldgeber nicht wird verscherzen wollen.