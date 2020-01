Projekt von Choreograf Ben J. Riepe : Neuer Freiraum für die Künste

Choreograf Ben J. Riepe öffnet seine Türen – sein Atelier stellt er kostenlos Künstlern zur Verfügung, die gemeinsam arbeiten möchten.

Unkuratiert, bedarfsorientiert, niederschwellig – so beschreibt Choreograf Ben J. Riepe seinen „Freiraum“, einen kollaborativen und interdisziplinären Konzeptions- und Arbeitsort für die Künste. Unkuratiert, weil der Raum an der Engelbertstraße 13 von der etablierten Düsseldorfer Künstlerin, aber auch von der Tanzstudentin der Folkwang-Universität genutzt werden kann. Bedarfsorientiert, weil Absprachen individuell getroffen werden. Niederschwellig, weil sich niemand bewerben oder beweisen muss; ohne großen Aufwand haben Künstler der lokalen freien Szene hier die Möglichkeit, zu recherchieren, zu proben und zu konzipieren. Und das, wie der Name schon verrät, frei. Nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich kostenlos. Gefördert wird das Projekt durch das Programm „Tanzpakt Stadt-Land-Bund“.

Das Prinzip ist einfach: Der Freiraum ist offen für Künstler und ihre Kooperationspartner – das können Administratoren, Projektleiter, Dramaturgen, Techniker und Wissenschaftler sein –, aber auch Studierende der Künste. Zur Verfügung stehen ein etwa 105 Quadratmeter großes Atelier mit Tanzboden, das auch kleinere Präsentationen und Aufführungen erlaubt, ein kleines Separee für Stillarbeit und konzentrierte Arbeitstreffen und ein Coworkingspace. Atelier und Arbeitsraum müssen via E-Mail reserviert werden, die Büroarbeitsplätze sind ohne Anmeldung zugänglich. Es gibt Kaffee und Tee, Schreibtische, Sessel, Sofas und WLAN. Arbeiten von lokalen Künstlern wie Martin Denker, Florian Kuhlmann und Jürgen Stark hängen an den Wänden. Die Atmosphäre ist locker und entspannt, ein Ort der Begegnung.

Info Arbeiten und Proben im „Freiraum“ Reservierung Ab kommendem Montag steht der „Freiraum“, Engelbertstraße 13, Künstlern zur Verfügung. Der Coworkingspace ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Atelier und Arbeitsraum können reserviert werden – E-Mail an: freiraum@benjriepe.com. Die Absprache erfolgt individuell. Informationen gibt es auch unter www.benjriepe.com/freiraum.

„Immer wieder fehlt es gerade für freie Kunstvorhaben in der Planungsphase an niederschwellig nutzbaren Räumen“, sagt Riepe. Ziel des Freiraums ist aber nicht nur, Raum zur Verfügung zu stellen. Vielmehr sollen durch flache Hierarchiestrukturen „freie Begegnungen zwischen den künstlerischen Genres, Wissenschaften und den verschiedenen Arbeitsbereichen entstehen“, so Riepe. In einer Gesellschaft, in der klimatisch und politisch gerade einiges den Bach runtergehe, sei es wichtig, sich lokal zu verorten, zu verbinden und Ressourcen zu teilen. Die Bereitstellung seines Raumes ist für ihn ein wichtiger Schritt für die Selbstbefähigung von Künstlern, dem „Artist Empowerment“, wie Riepe sagt.

Gemeinsam sollen die Nutzer des Freiraums den großen Fragen von Kunst und Gesellschaft nachgehen: Wie können Genregrenzen überwunden und eine gemeinsame Stimme gefunden werden? Wie kann Kunst in die Gesellschaft wirken? Globalisierung und Digitalisierung würden dazu führen, dass vielen Künstler One-Hit-Wonder seien, sagt Choreograf Riepe. „Es gibt kein Monopol für Aufmerksamkeit mehr, jeder möchte sie. Und durch soziale Medien und einen rasant wachsenden Markt haben alle die Möglichkeit. So entsteht zwar viel, aber nur weniges mit Bestand.“

Nicht nur theoretisch sollen sich die Künstler den Fragen und Debatten unserer Gesellschaft stellen. Praktisch sollen Angebote entstehen, in denen sie ihre Visionen und Ideen an andere weitergeben und so das Wissen in der freien Szene erweitern. Das kann durch Workshops geschehen, aber auch durch Diskussionsrunden oder Lesungen. Begleitend und gestaltend nimmt das Team um Ben J. Riepe an Kollaborations- und Diskussionsprozessen im Freiraum teil und stellt Künstlern, die Hilfe benötigen, ihr Wissen zur Verfügung.