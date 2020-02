Auftritt in der Mitsubishi Electric Halle : Intime Momente mit den Editors

Düsseldorf Die britische Indie-Rock-Band wurde von ihren Fans sehnlich erwartet und gaben ein Konzert, in dem es manche Anklänge an den Brexit gab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Hegholtz

Vor vier Jahren waren die Editors zuletzt in Düsseldorf, damals spielten sie noch vor ausverkaufter Halle im Zentrum Zakk. Diesmal tritt die britische Indie-Rock-Band in der Mitsubishi Electric Halle auf – und die Fans haben ihre Rückkehr herbeigesehnt. „We’ve missed you so much“ steht auf einem Banner, das sie während des Eröffnungsstücks „An end has a start“ hochhalten. Im Ende wohnt ein Anfang – ein Titel, der am Wochenende des finalem Brexit nur vermeintlich positiv erscheint. Denn es gibt in dem Lied ja auch diese Zeile: „You came on your own, that’s how you’ll leave – Du kamst allein, so wirst du auch gehn“. Das wiegt an diesem Abend gleich doppelt schwer.

Die Melancholie in der Stimme von Tom Smith, die immer auch flehend und pathosgetränkt klingt, ist ohnehin seit jeher Erkennungsmerkmal der Band. So entfaltet das sphärische „The weight of the world“ große Wirkung, als Smith dieses, alleine auf der Bühne und von Akustikgitarre begleitet, mit kratziger, brüchiger Stimme zum Besten gibt. „Baby, there’s no need to fear/ Baby, there’s no need to cry“ raunt er in die Weite der Halle. Welch intimer, welch packender Moment!

Das zweistündige Konzert spannt einen Bogen bekannter Indie-Hits vor allem der ersten beiden Alben „The Back Room“ (2005) und „An End Has a Start“ (2007), die nicht an Energie eingebüßt haben und deren Vorspiel die größte Reaktion des Publikums hervorruft. Stücke wie „Blood“ und „Munich“ erinnern an die verschwitzte Indie-Disko-Zeit Mitte der Nuller Jahre. Verdammt lang her!

Im Reigen der gespielten Hits sind es jedoch die elektronisch geprägten und von härteren Drums getragenen Stücke „Papillon“ und „Eat Raw Meat = Blood Drool“ des dritten Albums „In This Light and on This Evening“ (2009), die zeitlos wirken. An diese produktive Schaffensphase der Band knüpft auch der neue Titel „Frankenstein“ an, der fließend und gespickt mit einem Dead-or-Alive-Zitat des Klassikers „You spin me round“ in „Papillon“ übergeht.