50 Jahre Schauspielhaus : Für Nicole Heesters war Düsseldorf die Rettung

Info

Foto: Sebastian Hoppe

Leben Nicole Heesters wurde am 14. Februar 1937 in Potsdam geboren und wuchs in Österreich auf. Anfang der 50er Jahre spielte die Tochter von Johannes Heesters kleine Filmrollen. Nach dem Besuch des Max-Reinhardt-Seminars in Wien gab sie in „Gigi“ ihr Theaterdebüt am Wiener Volkstheater. 1958 engagierte sie Karl Heinz Stroux ans Düsseldorfer Schauspielhaus, wo sie 14 Jahre zum Ensemble gehörte.

Schauspielhaus Seit Oktober 2015 spielt Nicole Heesters die Staatsanwältin in „Terror“ am Schauspielhaus. Die nächste Vorstellung ist an ihrem Geburtstag, dem 14. Februar. www.dhaus.de