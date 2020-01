Musical in Capitol-Theater : Tanz, Chansons und Berliner Nächte

Düsseldorf Das Musical „Berlin, Berlin“ gastiert ab Dienstag für sechs Tage im Capitol. Das Ensemble ist von Weltklasse. Es gibt auch Gesellschaftskritik.

Die Story Die Handlung spielt im Nachtclub Admiralspalast während der 1920er-Jahre. Im Rampenlicht steht ein großes Ensemble. Die Tänzerinnen und Tänzer geben die Clubbesucher, tanzen atemberaubend gut Charleston. Die Frauen sind leicht bekleidet, die Männer schick – und einige Gäste versuchen sich in Travestie und Genderwechsel. Es wird gekokst, getrunken und geflirtet. Ein Conférencier, Admiral genannt, heißt die Besucher willkommen und beschwört das sündige, verruchte Berlin – und ist bei seinen Songs glatt, ölig und hochmütig. Da stellt sich Kutte vor. Der junge Mann möchte im Admiralspalast Karriere machen und wird mit seinem etwas naiven Blick das Geschehen beobachten: Tänzerin Anita Berber kann das Koksen und Trinken nicht lassen, Schauspielerin Marlene Dietrich erzählt von ihrem Casting um die Rolle in „Der blaue Engel“, das Chanson-Ensemble „Comedian Harmonists“ singt seine größten Erfolge und das Theaterduo Brecht-Weill ist im Stress: Es muss kurz vor der Premiere von „Die Dreigroschenoper“ noch einen Song schreiben. Als Stargast wird Josephine Baker mit ihrem Tanz im Bananenrock erwartet.

Die Höhepunkte In der Rolle von Anita Berber glänzt Sophia Euskirchen. Die Frau kann singen! Mit ihrer gewaltigen Stimme schmettert sie unter anderem den Klassiker „Life is a Cabaret“ und beweist dabei ein perfektes Timing. Da senkt sie ihre Schultern gleichzeitig mit ihren Mundwinkeln, ihre Wut entlädt sich unter ihren Füßen, aus ihren Augen dampft große Leidenschaft – und auch ein Hauch der Verzweiflung.

Der Bruch Für Staunen dürfte sorgen, dass auf der Bühne auch viele Songs von „Im weißen Rössl“ gespielt werden. Das irritiert zuerst, ergibt aber durchaus Sinn, denn das Singspiel hatte 1930 seine Premiere in Berlin und wird von Anita Berber zynisch als erster Besuch des Ur-Österreichers in Berlin bezeichnet. Gleichzeitig bildet die Alpen-Einlage den Abschied vom charmanten und lasterhaften Nachtleben im Admiralspalast. Männer in Uniform gehen Josephine Baker rassistisch an. Das Ensemble kann mit dem Song „(Auf Wiederseh’n) Mein Herr!“ die Nazis noch einmal aus dem Haus jagen, aber der Niedergang wird nicht aufzuhalten sein. Da kann selbst der Conférencier nicht mehr die Realität ausblenden und wankt betrunken über die Bühne. Darsteller Martin Bermoser (anfangs etwas zu glatt) kann seiner Figur mit diesen Szenen etwas Charakter verleihen.