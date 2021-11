„Supernova“-Konzert : Musikalische Explosion in der Einflugschneise

Düsseldorf Die „Supernova“-Serie der Tonhalle bietet in der Rotunde einen Abend mit Musik aus verschiedenen stilistischen Räumen: Die arabische Kurzhalslaute trifft auf Elektroakustik.

Seit einigen Jahren gibt es bei den Tonhallen-Konzerten eine Reihe mit einem missverständlichen Titel: „Supernova“. In der Astronomie handelt es sich hierbei um eine extrem helle Explosion am Himmel, wenn ein Stern sich gleichsam in einem letzten und energiereichen Aufbäumen aus der Galaxie verabschiedet. Die Tonhallen-Serie aber präsentiert Kompositionen und Künstler, denen man ja gerade langes Leben und viele Aufführungen wünscht. Offenbar geht es jedem „Supernova“-Konzert um die Idee eines spektakulären Moments – und das ist eine Supernova ja zweifellos.

Für die jüngste Folge braucht der Hörer eine gewisse Offenheit für das Unbekannte. Der Abend am Samstag, 11. Dezember, 20 Uhr, in der Rotunde heißt „Hybrid Conversations“ und unternimmt den Versuch, unterschiedliche Stile, exotische musikalische Welten und Techniken zu einem beinahe pfingstlichen Miteinander zu bringen. Die drei Musiker des Abends: Matthias Mainz spielt Klavier und Vierteltonklavier. Gregory Dargent spielt die Oud, die Kurzhalslaute aus dem Vorderen Orient. Und Ani Eraslan spielt Violoncello. Auf dem Programm stehen zwei Werke, beide in Uraufführungen: „Ud“ von Edu Haubensak sowie „Anthropozentrischer Dekalog“ von Marc Sinan.