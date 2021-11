Tanzen und denken in Mönchengladbach : Elektro-Musik mit Künstlicher Intelligenz

Jonas Johanson, in der elektronischen Musikszene als Sänger, Songwriter und Producer aktiv. Foto: Sarah Dietz

Wissenschaft trifft Musik in der Veranstaltungsreihe „Kunst im Klub“. In der ersten Veranstaltung geht es um künstliche Intelligenz – und darum, wie sie in der Musik eingesetzt wird. Nach ein paar Live-Demonstrationen können Gäste sich auf der Tanzfläche austoben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Kann Club-Kultur mit Bildung verbunden werden? Darauf antworten Babak Ahmadi, Betreiber des Clubs „Die Nacht“ an der Waldhausener Straße, und Marc Romboy, global bekannter Produzent und DJ für elektronische Musik mit Wohnsitz Mönchengladbach, mit einem klaren Ja. Gemeinsam starten sie die Veranstaltungsserie „Kunst im Klub“, die in Kooperation mit „Neustart Kultur“ durchgeführt wird. Die erste Veranstaltung hat den Titel „Musikalische Maschinen“ und ist, unter 2Gplus-Bedingungen, am 25. November in der „Nacht“ geplant (Waldhausener Str. 25).

Zu Gast ist Jonas Johansen aus Berlin. Er ist Sänger, Songwriter und Producer, studierte aber auch Philosophie, Anthropologie und Ingenieurswissenschaften in Berlin und Nottingham. Als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und unter seinem richtigen Namen Jonas Laurenz Kohl erforscht er am Distributed Artificial Intelligence Laboratory der TU Berlin die Interaktion von Menschen und künstlich intelligenten Systemen. Künstliche Intelligenz (KI) und ihr Einfluss auf elektronische Musik ist auch das Thema des Abends.