Kunsthalle Düsseldorf feiert Sigmar Polke : Geburtstagsschau für den Bildstörer

Düsseldorf Bilder umdeuten, überformen und dekonstruieren. Das konnte Sigmar Polke wie kein zweiter und inspirierte damit viele junge Künster. Der Meister der Dekonstruktion wäre jetzt 80 Jahre alt geworden. Die Kunsthalle widmet ihm eine große Ausstellung.

An Experimentierfreude und Risikobereitschaft, Wissen und Humor nahm es Sigmar Polke (1941–2010) mit jedem Künstler der Gegenwart auf. Das Umdeuten, Überformen und Dekonstruieren von Bildern war seine Stärke, und das zu einer Zeit, als der Einsatz neuer Technologien in den Kinderschuhen steckte. Er liebte die Tarnung, schleuste andererseits Bildfehler ein, amüsierte sich über Fehldrucke in den Tageszeitungen und stellte jede visuelle Hierarchie in Frage. Es versteht sich, dass so ein Teufelskerl Heerscharen von Künstlern aus der jüngeren Generation inspirierte. „Produktive Bildstörung“ nennt die Kunsthalle Düsseldorf ihre Superschau zum 80. Geburtstag des Künstlers, in der auch aktuelle Positionen vertreten sind.