Spielfim und Podiumsdiskussion im Bambi-Kino : Damit Sterbende in Ruhe gehen können

Damit Sterbende in Ruhe gehen können

Düsseldorf Das Bambi-Kino zeigt aktuell den Spielfilm „In Liebe lassen“. Virtuell diskutierten Zuschauer und Experten anschließend über den Umgang mit Schwerstkranken.

Ein schwieriges Thema stand auf dem Programm des Bambi-Kinos. Gezeigt wurde am Sonntagnachmittag „In Liebe lassen“. Im Anschluss hatte das Publikum die Gelegenheit, bei einer virtuellen Podiumsdiskussion mit Experten mehr über Hospizarbeit und Palliativversorgung zu erfahren.

Spielfilme über Krebserkrankungen gibt es viele, doch nur selten setzen sie sich mit Palliativversorgung auseinander. „In Liebe lassen“ geht noch einen Schritt weiter, der Onkologe Gabriel Sara spielt sich und seinen Umgang mit Patienten selbst. Doch nicht nur seine Darstellung verleiht der Geschichte Authentizität, darin waren sich Experten und Publikum einig. So sah Claudia Bausewein Parallelen bei den gezeigten Gesprächen zwischen Arzt, Patient und Angehörigen. Sie berichtete darüber, wie wichtig es für das Palliativteam sei, sich regelmäßig auszutauschen und bei aller „Begleitung nicht mit den Patienten zu sterben“, wie es die Ärztin ausdrückte. Im Film singt und tanzt das Team der onkologischen Station regelmäßig. „Es ist nicht so, dass in einem Hospiz oder einer Palliativstation nicht auch mal gelacht werden darf“, stellte Claudia Bausewein klar. Humor und etwas Ablenkung vom Unabwendbaren, tue allen Beteiligten gut.