Premiere im „Theater an der Kö“ : So herzlich war das Internet noch nie

Ein Witwer fasst neuen Lebensmut, als ein Computer ins Haus kommt: Christian und Patrick Wolff machen aus „Monsieur Pierre geht online“ im „Theater an der Kö“ einen charmanten Abend.

Der Mann ist menschenscheu und griesgrämig geworden seit dem Tod seiner Frau. Zwei Jahre hat Pierre (Christian Wolff) die Wohnung nicht mehr verlassen. Tochter Sylvie (Simone Pfennig) schleppt Einkäufe an, schmeißt Essensreste weg, durchsucht argwöhnisch den Küchenschrank und schnüffelt an ihm herum: „Du hast schon wieder eine Fahne!“ Nein, so geht das nicht weiter mit dem Papa. Also bringt sie eines Tages einen ausgedienten Computer mit. Den könne er doch gebrauchen und am Leben endlich wieder teilnehmen. „Sicher nicht“, schleudert ihr der widerborstige Zausel entgegen.