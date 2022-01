Ausstellung Björn Knapp : Muskelpartien wie Gebirgsmassive

Björn Knapp: „LOOP-birdie“, 2021, Öl auf Leinwand. Foto: Jana Buch

Der frühere Akademie-Student Björn Knapp gilt als großes Talent. Nun stellt der Meisterschüler von Thomas Scheibitz bei Setareh X aus. Zu erleben sind Motive, von denen eine enorme Körperlichkeit ausgeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helga Meister

Björn Knapp gehört zu den Düsseldorfer Hoffnungsträgern unter den bildenden Künstlern. Seine Arbeiten wurden von der Kunstsammlung NRW und dank einer Spende von Heinz Mack auch vom Kunstpalast angekauft. Nun erhält er seine erste Einzelausstellung bei Setareh X.

Angefangen hatte er an der Kunstakademie Karlsruhe bei dem figurativen Maler Gustav Kluge und dem niederländischen Konzeptkünstler Marcel van Eeden. Seit 2015 lebt er in Düsseldorf, besuchte die eher intuitiv agierende Malereiklasse von Andreas Schulze und ist Meisterschüler von Thomas Scheibitz, dessen konstruktiven Ansatz er schätzt. Das Planen und Denken vor der Ausführung eines Werks spricht für den theoretischen Ansatz des Ex-Studenten. Der 32-Jährige baut sich mehrere Hürden auf, um einen Zwischenweg zwischen Abstraktion und Figuration zu finden.

Info Die Ausstellung läuft bis zum 19. Februar Vita Björn Knapp wurde 1988 in Bensheim an der Bergstraße geboren, studierte 2012 bis 2015 an der Kunstakademie Karlsruhe und 2015 bis 2020 in Düsseldorf bei Andreas Schulze und Thomas Scheibitz, dessen Meisterschüler er ist. 2020 nahm ihn die Galerie Setareh erstmals bei einer Gruppenausstellung ins Programm. Ausstellungen Björn Knapp, „End or Fin“, Setareh X, Hohe Straße 53, bis 19. Februar, Mittwoch bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr. Bis 13. Februar kann man Arbeiten von ihm auch im KIT, Kunst im Tunnel, bei der Stipendiaten-Ausstellung Vordemberge-Gildewart, Mannesmannufer 1, Dienstag bis Sonntag 11 bis 18 Uhr sehen.

Zunächst bedient er sich der Fotografie als Hilfsmittel und läuft mit dem Handy in der Hand durch die Stadt. Er nimmt sich und seine Umgebung zunächst eher wahllos auf, bevor er aus diesem Stream von Bildern Ausschnitte filtert, die er schwarz-weiß ausdruckt. Diese bewusst farblosen Drucke mit den realistischen Partikeln schiebt er übereinander, auf der Suche nach interessanten ornamentartigen Strukturen. Alles wirkt flach wie Collagen oder Holzschnitte, enthält jedoch auch weiterhin einen Rest an Information. Ein Spagat also zwischen Form und Nicht-Form, Abbild und Bild.

Was so theoretisch und fast schon mathematisch klingt, verrät dennoch eine körperliche, zuweilen gar erotische Note und mithin eine sinnlich wahrnehmbare Körperlichkeit. Das Werk wirkt offen und mehrdeutig wie der Ausstellungstitel „End or Fin“, ist doch in den Werken kein Ende abzusehen. Alles entzieht sich einem konkreten Motiv, dennoch wecken die abstrakten Farbfelder körperliche Assoziationen, lassen an Gebirgsmassive mit Durchbrüchen und Tälern, an Muskelpartien mit himmelblauem Hintergrund, an aufgerissene Mäuler und Körperschlitze, an platt gewalzte Körperteile, pralle Luftballons, gespreizte Schenkel und Brüste denken.

So wirkt denn das Ergebnis fantasievoll und reizvoll. Die selbst gemischten Farben in den Feldern assoziieren organische Formverläufe im stets wiederkehrenden fleischfarbenen Kolorit. Sie erinnern an erogene Zonen, aber immer auch an das Ineinander abstrakter Partien. Knapp zeigt nur das Nötigste und geht wie die Surrealisten davon aus, dass der Betrachter die Formen aufnimmt und mit der eigenen Erinnerung an die Dinge abgleicht.