Kunst und Kultur in Nettetal : „Plötzlich aufs Land“ - Tierärztin im Burgund

Nettetal Die Rheinische Post präsentiert einen besonderen Film bei „Kaffee & Kino“ und „Ladies First“ im Corso Film Casino in Kaldenkirchen.

(hb) Die Rheinische Post präsentiert den französischen Film „Plötzlich aufs Land“ am Dienstag, 1. Februar, im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen in den Reihen „Kaffee & Kuchen“ (15 Uhr) sowie „Ladies first“ (19.30 Uhr). Filmkomödien aus Frankreich boomen seit Jahren. Nun läuft der Film „Plötzlich aufs Land - Eine Tierärztin im Burgund“ auch in den deutschen Kinos. Im Nachbarland war er der Überraschungshit der Saison.

Im Burgund im Osten Frankreichs, im Bergmassiv von Morvan, also in der tiefsten französischen Provinz, kämpft Nico (Clovis Cornillac), der letzte Tierarzt in der Gegend, um seine Existenz. Er will seine Patienten, seine Klinik und seine Familie retten. Als Michel (Michel Jonasz), sein Partner und Mentor, sich in den Ruhestand verabschieden will, weiß Nico, dass es hart wird, einen Nachfolger zu finden. Zwar glaubt Michel, schon für seine Nachfolge gesorgt zu haben, doch seine Nichte Alex (Noémie Schmidt) in der Hauptstadt Paris will eigentlich Mikrobiologin werden und nicht Tierärztin auf dem Lande. Sie ist brillant wie rebellisch – und überhaupt nicht bereit, in das Dorf ihrer Kindheit zurückzukehren. Wird Nico es schaffen, sie umzustimmen?