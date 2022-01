Kleve : Keine Tageskasse wegen Omikron: Kino-Karten nur noch online

Kleve Weil zu viele Mitarbeiter wegen einer Corona-Infektion ausfallen, müssen die Tichelpark-Cinemas in Kleve die Tageskasse schließen. Die Filme laufen weiter.

Die neuen Filme, wie die mit vielen Vorschusslorbeeren bedachte deutsche Produktion „Wunderschön“ von Caroline Herfurth, mit Herfurth, Joachin Król, Martina Gedeck und Nora Tschirner in den Hauptrollen, oder die Blockbuster „Spiderman“ und „The King‘s Man“ laufen aber trotzdem weiter im Programm. Doch die dafür nötigen Tickets müssen an der Online-Kasse des Kinos gelöst werden. „Online buchen hat den Vorteil, dass wir so die Karten kontaktlos vergeben können und sich jeder seinen Sitzplatz aussuchen kann“, sagt Berens.

Das sei schon am Sonntag sehr gut gelaufen, teils hätten Kino-Besucher im Foyer die Karten noch Online gebucht. „Unser Publikum hat großes Verständnis für die Situation“, blickt Berens auf den Tag eins ohne Tageskasse zurück. Er sei stolz auf seine Mannschaft, die das alles trotz aller Widrigkeiten stemme und er sei auch stolz, ein Publikum zu haben, das so viel Verständnis zeige. Berens hofft, bereits am Freitag wieder den Normalbetrieb aufnehmen zu können, dass man auch spontan wieder an der Kasse noch eine Karte kaufen kann. Spätestens am Sonntag seien die jetzt infizierten Mitarbeiter alle wieder aus der Isolation heraus, hofft er. Das Kino hat derzeit sechs festangestellte Mitarbeiter, die von rund 35 Aushilfen unterstützt werden.