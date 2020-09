Stichwahl in Düsseldorf : Stephan Keller will eigenes Amt für den Radverkehr

Düsseldorf Stephan Keller, CDU-Kandidat für das OB-Amt, möchte im Fall eines Sieges bei der Stichwahl in Düsseldorf das Amt für Verkehrsmanagement aufteilen und ein Amt für Radverkehr schaffen. Amtsinhaber Thomas Geisel setzt dagegen auf ein eigenes Dezernat für Verkehr.

CDU-Kandidat Stephan Keller möchte bei einem Sieg bei der Stichwahl für das Oberbürgermeisteramt das Amt für Verkehrsmanagement aufteilen und ein eigenes Amt für Radverkehr schaffen. Das erklärte er am Freitagmorgen bei einem Ortstermin in Unterbilk, zu dem als Wahlkampfunterstützung auch NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) eingeladen hatte.

Der Ausbau des Radnetzes sei ihm ein wichtiges Anliegen, seit seinem Wechsel nach Köln habe die Stadt jedoch nur geringfügig das Radhauptnetz ausgebaut, an dessen Planung Keller in seiner Rolle als Beigeordneter einst mitgewirkt hatte. Das möchte er ändern, in dem er dem Radverkehr ein eigenes Amt widmet, in dem bis zu 20 neue Planstellen geschaffen werden sollen. Dadurch soll das Tempo beim Ausbau der Radwege erhöht werden.