Hackerangriff auf Rechenzentrum in Düsseldorf : Uniklinik will nächste Woche wieder Notfallpatienten aufnehmen

Düsseldorf Die Uniklinik Düsseldorf rechnet in der kommenden Woche damit, wieder Notfallpatienten aufnehmen zu können. Ein Sicherheitspatch sei rechtzeitig aufgespielt worden.

Laut Bericht des NRW-Justizministers starb eine Patientin, die wegen des Angriffs auf die Server der Klinik in ein weiter entferntes Krankenhaus nach Wuppertal gebracht werden musste. Die Staatsanwaltschaft in Köln hat am Freitagvormittag ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher fahrlässiger Tötung eingeleitet. „Wir ermitteln in einem solchen Verfahren grundsätzlich in alle Richtungen“, sagte Staatsanwalt Christoph Hebbecker von der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW).