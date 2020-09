Freizeit : Das ist los am Wochenende

Entertainerin Martina Brandl moderiert am Samstag den Quatsch Comedy Club im Capitol Theater. Foto: Felix Groteloh

Düsseldorf Kunst, Trödelmärkte, Party am Rhein, Comedy und Theater: Düsseldorf bietet am Wochenende erneut eine Vielzahl an Freizeitaktionen.

Kreatives in den Stadtteilen Wer Maler, Bildhauer, Zeichner und Fotografen in ihren Ateliers besuchen und ihnen bei der Arbeit zusehen möchte, kann dies Samstag und Sonntag tun. Zur Aktion „Kunstpunkte“ laden viele Vertreter dieser Berufe zu sich ein. Parallel dazu haben sich auch einige Schmuckdesigner und Goldschmiede zur Gruppe „Schmuckpunkte“ vereint und öffnen am Wochenende ebenfalls. Alle Zeiten und Adressen gibt es online unter www.schmuckpunkte.de und www.kunstpunkte.de.

Einkaufen in der Carlstadt Unter dem Titel „Die Carlstadt erleben – Das Besondere entdecken“ öffnen Samstag etwa 20 Geschäfte, Galerien, Ateliers und Gastronomen ihre Türen an der Hohe Straße und ihren Nebenstraßen. Von 10 bis 18 Uhr kann eingekauft werden, es gibt viele Angebote und Aktionen. Tipp: Einfach am Carlsplatz starten, die Hohe Straße entlang gehen und sich leiten lassen.

Oper in Stadtmitte Das Atelier-Kino an der Graf-Adolf-Straße zeigt mit „Der fliegende Holländer“ am Samstag, 18 Uhr, eine Opernaufzeichnung aus der Metropolitan Opera New York. Es singen und spielen Evgeny Nikitin, Anja Kampe, Franz-Josef Selig, Mihoko Fujimura und Sergey Skorokhodov. Karten gibt es für 22 Euro.

Trödelmärkte in Holthausen und Derendorf In den Hallen vom Bon Bon an der Bonner Straße 155 beginnt am Samstag um 17 Uhr der Nachtflohmarkt. Es gibt nahezu alles, was das Trödelherz begehrt: Kleidung, Bücher, Filme, Taschen, Geschirr und vieles mehr. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro.

Auf dem Gelände vom Blumengroßmarkt an der Ulmenstraße öffnet am Samstag wieder der Ulmenmarkt. Viele Händler bieten ab 15 Uhr ihre Waren an.

Theater in Kaiserswerth In der Ruine der Kaiserpfalz geht Sonntag das Musikfestival „Kaiserpfalz Open Air“ in die nächste Runde. Es gibt Musical, Tanz-Performances, Rockmusik, Rap und Jazz. Präsentiert wird das Programm an der Burgallee von 13 bis 18.30 Uhr von Nachwuchskünstlern. Der Eintritt ist frei.

Pink Sunday in Golzheim Im Beach Club und der Heimatbühne im Rheinpark Düsseldorf am Robert-Lehr-Ufer wird am Sonntag eine Party mit dem Namen Pink Sunday gefeiert. Von 15 bis 24 Uhr legt unter anderem der DJ Mousse T. auf. Livemusik präsentieren Just Dimi und Zeitflug. Eintritt ab acht Euro für alle queeren Partyfans und deren Freunde.

Comedy in Flingern Im Capitol Theater an der Erkrather Straße findet Samstag um 20 Uhr die erste Show seit dem Lockdown im März statt. Der „Quatsch Comedy Club“ hat die Ehre. Moderatorin Martina Brandl sowie die Comedians Osan Yaran, Marco Tschirpke, Janine vom Olivenbaum und Hennes Bender haben mit ihren Stand-up-Programmen eine Ablenkung von der aktuellen Situation im Gepäck.