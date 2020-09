10.000 Teilnehmer angemeldet : So wird die Corona-Demo in Düsseldorf ablaufen

So wird die Corona-Demo in Düsseldorf ablaufen

Düsseldorf Autofahrer sollten die Innenstadt am Wochenende wegen zwei Demonstrationen meiden. Die Polizei erwartet auch Teilnehmer aus dem rechten Spektrum bei den Protestzügen.

Zwei Corona-Demonstrationen stehen am Wochenende in Düsseldorf an. Die Polizei geht davon aus, dass auch Teilnehmer mit rechtsradikalem Hintergrund an den Protestzügen teilnehmen werden, sagte ein Polizeisprecher. Sowohl die Corona-Rebellen als auch die Anhänger der Gruppe Querdenken gehen gegen die Corona-Schutzauflagen der Politik auf die Straße.