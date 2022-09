Kunst in Düsseldorf : Kabarett bei garantiert 19 Grad

Altstadt Frank Küster hat bei seinem „Reinen Tisch“ im Uerige Roberto Capitoni zu Gast. Auch Kabarett Peter Vollmer und der Musiker und Show-Profi Helmut Sanftenschneider treten auf.

Bereits seit 22 Jahren stellt Frank Küster monatlich unter Beweis, dass ihm zu wirklich fast jedem aktuellen Zeitgeschehen etwas Lustiges einfällt. Am ersten Montag des Monats bereitet der Kabarettist für seine Zuschauer die Geschehnisse der vergangenen Wochen auf und ordnet sie, teils albern, teils politisch, ein. Jetzt steht am kommenden Montag, 3. Oktober, der nächste „Reine Tisch“ im Uerige, in der Altstadt an. Wer den Tag der Deutschen Einheit entsprechend amüsiert beenden möchte, ist um 19 Uhr dazu eingeladen, „sich schonmal an die 19 Grad im Büro zu gewöhnen, wir lassen die Fenster während der gesamten Show auf“, teilt Frank Küster mit.