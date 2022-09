Fünf Vorstellungen in der ersten Ferienwoche : Puppenspielwoche im Bürgerhaus Reisholz

Fünf Vorstellungen in der ersten Ferienwoche

Düsseldorf Täglich vom 5. bis 9. Oktober stehen in den Ferien an den Nachmittagen Stücke für größere Kita-Kinder auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Der Eintritt kostet pro Person 3,50 Euro.

(rö) In den Herbstferien ist im Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231, wieder Puppenspielwoche; es ist bereits die 33. Auflage. Am Mittwoch, 5. Oktober, geht es los; bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober, finden dann täglich um 15 Uhr (Einlass 14.40 Uhr) Aufführungen statt. Es sind noch für alle Stücke Karten zu haben.

Zum Auftakt spielt das Theater Lille Kartofler mit seinen Großfiguren das Märchen von Rapunzel der Gebrüder Grimm für Kinder ab vier Jahren. An lustigen Szenen wird nicht gespart; gleichzeitig bleibt die Ernsthaftigkeit der Geschichte erhalten, ohne dass der Spannungsbogen die Kinder überfordert. Am Donnerstag gibt es für alle ab fünf Jahren ein Wiedersehen mit Bauer Fredi Latzke (Figurentheater Neumond). Eine zufällige Kofferverwechslung führt den Popstar wider Willen zunächst zu Dornröschen und dann zu der Frage, was im Leben wirklich wichtig ist.