Brauchtum in Rommerskirchen : KG Rut-Wieß präsentiert Chronik

Rommerskirchen Auf den 140 Seiten des gerade vorgelegten Buches findet sich Bemerkenswertes und Überraschendes. Deutlich wird auch der hohe Stellenwert des Gillbach-Karnevals in der rheinischen Region.

Bernd Stelter war schon da, „Dä Blötschkopp“ Marc Metzger und „Et Rumpelstilzje“ Fritz Schopps gaben ihre Visitenkarte ab, Guido Cantz präsentierte Kostproben seines Könnens, Bläck Fööss , Höhner, Räuber, Paveier, Brings, Kasalla und Domstürmer heizten den Jecken dort ebenfalls ein. Wer jetzt an den Kölner Gürzenich denkt, liegt zwar richtig, ist aber nur unvollständig informiert. Denn all die eingangs genannten Top-Stars aus dem Kölner Karneval sind auch schon einmal oder mehrfach in Rommerskirchen aufgetreten – im „Gillbach-Gürzenich“ der Karnevalsgesellschaft Rut-Wieß auf.

Das Buch ist eine Fundgrube: Neben einem Abriss der Vereinshistorie enthält die Chronik viele alte Fotos – mit teils hohem Wiedererkennungswert – und eine Menge Überraschendes, das wahrscheinlich für viele Leser neu ist. Ein Beispiel: In Rommerskirchen sind in den 1950er und 1960er Jahren eigene Karnevalslieder entstanden. Musik und Texte haben unter anderen Peter Dufrenne, der erste Rut-Wieß-Vorsitzende, sowie Adi Herrmanns, langjähriger Küster an St. Peter und Leiter vieler Chöre, beigetragen.

Ein „Bunter Abend zur Karnevalszeit“, den die Jugendgruppe der St. Sebastianus Bruderschaft Anfang 1956 organisiert hatte, war die Initialzündung für die Rommerskirchener Jecken, die 1966 auch für den ersten Karnevalszug in der Gemeinde sorgten. Die ersten Sitzungen wurden in den 1950er Jahren im Saal Hurtz an der Venloer Straße abgehalten. Angesichts der stetig steigenden Nachfrage kamen weitere Sitzungen im Saal der einstigen Gaststätte Fenes in Vanikum sowie in Festzelten in Eckum und Rommerskirchen dazu. Als am Nettesheimer Weg in den 1970er Jahren eine Mehrzweckhalle gebaut wurde, verlegten die Jecken ihr Domizil dorthin und machten daraus den „Gillbach-Gürzenich“.