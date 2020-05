Nach Ausfall des Festivals : Die Jazz Rally kommt ins Autokino

Düsseldorf Nach Ausfall des dreitägigen Festivals wird es ein Ersatzkonzert mit vielen bekannten Künstlern wie Dieter Falk geben.

Statt der geplanten 65 Konzerte wird es in diesem Jahr nur eines bei der Düsseldorfer Jazz Rally geben. Denn wegen der Corona-Krise kann das Festival, das für Ende Mai geplant war, erstmals in seiner fast drei Jahrzehnte langen Geschichte nicht stattfinden. Damit Musikfans trotzdem nicht auf die Veranstaltung verzichten müssen, findet am 29. Mai unter dem Titel „Band Aid Jazz Rally & Friends“ eine Ersatzveranstaltung im Düsseldorfer Autokino statt, für das sich die Organisatoren ein besonderes Programm überlegt haben.