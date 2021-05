Bürgerhaus in Radevormwald : Wegen Corona: Kulturkreis sagt Aufführungen im Mai ab

Radevormwald Für den Juni haben die Mitglieder des Vereins Hoffnung, dass auf der Bühne im Bürgerhaus wieder Aufführungen möglich sind. Das Konzert der Band Forsonics soll nun in die kommende Spielzeit verlegt werden.

So teilt der Verein mit, dass die für Mittwoch, 5. Mai, geplante Aufführung „Der Tatortreiniger“ des Westfälischen Landestheaters Castrop-Rauxel abgesagt werden muss. Aufgrund den derzeitigen Sieben-Tage-Inzidenzwerten kann die geplante Aufführung nicht durchgeführt werden. Es wird versucht, hierzu einen Ersatztermin zu vereinbaren“, heißt es in der Mitteilung des Kulturkreises.

Dagegen möchte der Kulturkreis auf das Konzert „Popp Jazz“ der Band Forsonics nicht verzichten. Der Termin am 28. Mai ist aber aus den genannten Gründen nicht zu halten. Nachdem das Konzert bereits vom 20. November in den Mai verlegt worden war, „ist nun eine weitere Verlegung in die Spielzeit 21/22 mit Forsonics abgesprochen. Wir halten an einem Konzert der heimischen Band fest und wollen ihnen bei Gelegenheit gern eine Bühne bieten. Der neue Termin wird bis Ende Juni abgestimmt sein“, schreibt Michael Teckentrup, der Vorsitzende des Kulturvereins.