Wahl in schwierigen Zeiten : Neuer Vorstand bei der Internationalen Schule

Berit Zalbertus führte bis 2016 die stadtweite Pflegschaft. Jetzt ist sei eines von mehreren neu gewählten Vorstandsmitgliedern bei der ISD. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die wegen der möglichen Rückzahlung öffentlicher Fördergelder unter Druck stehende Internationale Schule (ISD) in Kaiserswerth hat einen neuen Vorstand („Board of Trustees“). Grund sind turnusmäßige Neuwahlen, die bei einer Elternversammlung am Mittwochabend abgeschlossen wurden.

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen