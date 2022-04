Schule in Dormagen : Stadtelternrat mit neuem Vorstand

Dormagen Die stadtweite Vertretung von Eltern von (fast) allen Schulen in Dormagen hat sich neu aufgestellt. Christine Neuschäfer löst Hans-Jürgen Niehues an der Spitze ab.

Befürchtungen, wonach sich die Stadteltern auflösen müssen, weil es keine Interessenten für eien Vorstandsarbeit gibt, stellten sich letztlich als grundlos heraus. Für einen Neustart nach dem Pandemie-bedingten Herunterfahren aller Aktivitäten stimmten jetzt die Mitglieder der Stadt-Elternschaft. Bei der Mitgliederversammlung im Pädagogischen Zentrum des Schulzentrums Hackenbroich. Bei den Stadt-Eltern sind bis auf eine alle Grundschulen und weiterführenden Schulen vertreten. „Der Verein versteht sich als eine Art Dachverband der Schulpflegschaften mit dem Ziel, die Interessen aller Eltern von Schülerinnen und Schülern in Dormagen zu bündeln und ihnen bei Verwaltung und Politik Gehör zu verschaffen“, sagt Vorsitzende Neuschäfer. Er hat seit Jahren einen beratenden Sitz sowohl im Schul- als auch im Jugendhilfeausschuss. „Ich freue mich sehr auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit meinem Team und vor allem den intensiven Austausch mit den Eltern, die vor Ort in den Schulen aktiv sind sowie mit der Stadtverwaltung“, so Neuschäfer. Die Stadteltern wollen sich wieder aktiv in die Diskussion um die Dormagener Schullandschaft, den Sanierungsstau an den Schulgebäuden, die digitale Ausstattung und die Versorgung mit Lehrerstellen und vieles anderes mehr einbringen.