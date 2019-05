Kreismeisterschaften : Dressurreiter des RC Hofgarten mit guten Resultaten

Düsseldorf Beim Frühlingsturnier des Reitclub Hofgarten sind die Düsseldorfer Kreismeister in den drei Leistungsklassen der Dressur ermittelt worden. Bei angenehmen Temperaturen bekamen die zahlreich erschienenen Zuschauer etliche gute Leistungen geboten.

Kreismeisterin in der LK 5, in der zunächst eine A-Dressur und dann eine L-Dressur auf Trense bewertet wurden, siegte Liv Hartmann auf „Bailando“ vor Sarah Frey, gefolgt von Daniela Amini (alle RC Hofgarten). Kreismeisterin in der LK 4 – dort wurden zwei L-Dressuren (auf Trense und Kandare) bewertet – setzte sich Janina Paaß (RC Hofgarten) auf „Lütte Leopold“ vor Julia Nadine Keßler (Förderkreis Grand Prix) und Pia Künstner (RC Bergerhof) durch.