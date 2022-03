Geflüchtete aus der Ukraine in Düsseldorf : Plattform für private Unterkünfte soll in dieser Woche starten

Düsseldorf Noch in dieser Woche soll die Vermittlung privater Wohnungen für Menschen aus der Ukraine beginnen. Gesucht werden vor allem langfristige Lösungen. Auch die Registrierung der Geflüchteten soll nächste Woche starten.

Die Unterbringung von Geflüchteten aus der Kostenpflichtiger Inhalt Die Stadt erwägt den Bau neuer Sammelunterkünfte und will noch in dieser Woche eine digitale Plattform für private Wohnungsanbieter freischalten. Warum bislang auf private Unterkünfte verzichtet wurde und wie das Prozedere für Anbieter aussieht – die Infos im Überblick.

Status quo Mehr als 3300 Menschen sind bislang vor dem Krieg in der Ukraine nach Düsseldorf geflohen und wurden in einer Messehalle und in Hotels untergebracht. Schätzungsweise 1500 Geflüchtete sind zudem privat bei Freunden oder Familienangehörigen in der Landeshauptstadt untergekommen und haben sich noch nicht offiziell gemeldet – sie brauchen vorerst kein Visum, um sich in Deutschland aufzuhalten.