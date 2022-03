Bezirkspolitik in Düsseldorf : Polizei stellt Kriminalitätsentwicklung vor

Düsseldorf Weitere Themen in der Sitzung der Bezirksvertretung 5 sind Informationen über den Baufortschritt bei der U81 und die Sanierung von Kitas.

Am Dienstag, 29. März, tagt die Bezirksvertretung 5 (Kaiserswerth, Kalkum, Angermund, Wittlaer, Lohausen und Stockum). Die Sitzung beginnt um 17 Uhr diesmal in der International School of Düsseldorf (ISD), Niederrheinstraße 336. Die Sitzung ist öffentlich, ein Besuch allerdings nur unter Beachtung der 3G-Regel möglich. Zudem besteht auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht.. Die Sitzungsunterlagen können online unter www.duesseldorf.de/rat/ratsinfo.html eingesehen werden.

2. Der Bezirksvertretung stehen Gelder zur Verfügung, über deren Verwendung das Gremium selbst entscheidet. In der Sitzung soll darüber beraten werden, ob Gelder in die Sanierung der Kitas Wittlaerer Kirchweg, Kesselsbergweg und Heinrich-Holtschneider-Weg und in den Bau einer Terrasse für die Freiwillige Feuerwehr in Wittlaer fließen sollen. Insgesamt betragen dafür die Kosten rund 100.000 Euro.