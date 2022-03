Gut gemacht : Schützen putzen das Ehrendenkmal

Düsseldorf Mit vielfältigen Aktionen haben sich Düsseldorfer wieder für andere eingesetzt. Flüchtlinge etwa erhalten eine Babyausstattung, Hörbehinderte eine Computer.

Die Mittel sollen genutzt werden, um vor allem jungen Menschen mit Hörbehinderungen eine bessere Teilhabe zu sozialen Aktivitäten und den Zugang zu kulturellen Bildungsangeboten zu ermöglichen. Dazu zählen etwa gemeinsame Ausflüge oder Besuche von Ausstellungen. Der DGS-Treff will zudem den Wunsch eines neuen Computers für seine jungen Besucher erfüllen. Der DGS-Treff finanziert sich größtenteils über Spenden- und Fördermittel. DGS steht für Deutsche Gebärdensprache.

Reinigungsaktion Die Mitglieder der Kaiserswerther Bruderschaft engagieren sich immer wieder für ihren Stadtteil und seine Bewohner. Nun haben sie das Ehrendenkmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege, das in der Nähe der Basilika am Rheinufer steht, sorgfältig gesäubert, von Moos und Grünspan befreit. Um das Denkmal nicht zu schädigen, durften dabei nur Wurzelbürsten zum Einsatz kommen. Ein Malermeister aus der Bruderschaft hat zudem mit seinen Mitarbeitern rund tausend Buchstaben mit der Hand nachgezeichnet. Anschließend wurde das Denkmal mit einem Speziallack imprägniert. „Jedes Jahr vor dem Schützenfest legen wir vor dem Denkmal einen Kranz nieder“, sagt der 2. Schützenchef Dirk Japcke.

Schuhverkauf Am Samstag, 26. März, veranstaltet das Sneaker-Geschäft „Afew“ einen Flohmarkt, bei dem ausschließlich Artikel der Marke Nike angeboten werden. Von 12 bis 18 Uhr kann im Ergo Ipsum an der Herzogstraße 89 gestöbert und gekauft werden. Von 18 bis 21 Uhr gibt es dann musikalische Unterhaltung sowie Getränke und Snacks. Der Erlös wird an eine Hilfsorganisation für Kinder gespendet. Der Eintritt ist frei.