Auch weitere Hilfsgelder : USA wollen bis zu 100.000 Geflüchtete aus Ukraine aufnehmen

Washington Die USA haben sich zur Aufnahme von bis zu 100.000 Ukraine-Flüchtlingen bereit erklärt. Die Regierung kündigte zudem an, mehr als eine Milliarde Dollar an zusätzlichen Hilfsgeldern zur Verfügung zu stellen.

Die USA planten „bis zu 100.000 Ukrainer und andere, die vor Russlands Aggression fliehen, willkommen zu heißen“, erklärte das Weiße Haus am Donnerstag anlässlich der Teilnahme von US-Präsident Joe Biden an Gipfeltreffen von Nato, G7 und EU in Brüssel.