Ort der Begegnung : Willkommenscafé für Ukraine-Flüchtlinge

Im Don-Bosco-Haus in Lohberg wird das Willkommenscafé für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Von links: Sonja Gerwers, Leiterin des Jugendhauses, Monika Barking (St. Vincentius), Stefanie Vahnenbruck (Caritas) und Pfarrer Bartel Kalscheur. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Die Caritas und die katholische Pfarrei St. Vincentius arbeiten bei der Flüchtlingshilfe Hand in Hand. So bieten sie ein Willkommenscafé im Don-Bosco-Haus an, sammeln Lebensmittel und Sachspenden. Helfer sind willkommen.

Um den Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg aus ihrer Heimat geflüchtet sind, vor Ort in Dinslaken zu helfen, haben der Caritasverband und die katholische Kirchengemeinde St. Vincentius sich untereinander abgestimmt. Ab April wird es im Don-Bosco-Haus an der Lohbergstraße 69 ein Willkommenscafé geben, wie Caritas-Mitarbeiterin Stefanie Vahnenbruck bei der Vorstellung des neuen Angebots berichtete. Ukrainische Frauen, Männer und Kinder haben künftig jeden Montag in der Zeit von 17 bis 19 Uhr die Möglichkeit, sich in den Räumen des Jugendhauses, das von der Caritas betrieben wird, zu treffen, untereinander in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen. Für Kinder und Jugendliche soll es spezielle Spielangebote geben. Auch Gastfamilien der Ukrainer sind im Willkommenscafé gern gesehen, wie Pfarrer Bartel Kalscheur bekräftigte.

„Das Willkommenscafé soll ein Ort der Begegnung sein“, sagte Stefanie Vahnenbruck. Es wird erstmals am 4. April seine Türen öffnen und danach an jedem weiteren Montag, außer an Oster- und Pfingstmontag. Wichtig zu wissen: Jeder Teilnehmer muss vor dem Betreten des Cafés einen negativen Corona-Testnachweis vorlegen. Als Ausnahme soll es an den ersten beiden Montagen möglich sein, im Haus einen Corona-Test zu machen. Bei diesen Treffen werden die geflüchteten Menschen auch die Möglichkeit haben, sich über spezielle Hilfsangebote zu informieren. An dem ersten Termin am 4. April wird Pastor Werner Laslop teilnehmen, falls jemand seelsorgliche Begleitung wünscht. „Das Willkommenscafé soll sich mit den Menschen, die kommen, entwickeln und zu einem regelmäßig stattfindenden Angebot werden“, so Stefanie Vahnenbruck.

Info Ehrenamtlich Helfer werden gesucht Ansprechpartnerinnen Wer sich ehrenamtlich für Geflüchtete engagieren will, meldet sich beim Fachdienst Gemeindecaritas. Ansprechpartnerinnen sind Stefanie Vahnenbruck und Anja Killemann, Telefon 0281 163670-55 oder -55. Per E-Mail sind sie zu erreichen unter: gemeindecaritas@caritas-wesel.de

Für die Geflüchteten, die in Dinslaken angekommen sind, werden Spenden benötigt. Haltbare Lebensmittel aller Art, wie Mehl, Zucker, Salz, Gewürze, Nudeln, Reis, Babynahrung sowie Konserven aller Art. Auch Hygieneartikel, vor allem für Frauen und Kinder, werden erbeten: Duschgel, Shampoo, Seife, Zahnpasta, Windeln, Toilettenpapier sowie Damenhygieneartikel. Diese Spenden können in den Kirchen der Pfarrei zu den Öffnungszeiten abgegeben werden. Zudem ist daran gedacht, an diesen kirchlichen Sammelstellen Wunschbäume aufzustellen, an denen Blätter hängen, auf denen spezielle Wünsche vermerkt sind, die von großherzigen Spendern erfüllt werden können.

Die zentrale Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine befindet sich im Hardtfeld. Dort werden sie von der Caritas in Empfang genommen, registriert und mit dem Notwendigsten versorgt. Um diese Aufgabe bewältigen zu können, und auch für das Willkommenscafé sucht die Caritas weitere ehrenamtliche Männer und Frauen, die den Wohlfahrtsverband in der Arbeit mit Geflüchteten unterstützen wollen.

Die Helfer können ganz spezielle Aufgaben übernehmen. Dazu gehören beispielsweise der Empfang und die Begleitung der ankommenden Flüchtlinge im Hardtfeld. Deren persönliche Daten müssen registriert werden, sie sind mit Getränken und allem Notwendigen zu versorgen. Interessierte, die sich vorstellen können, ehrenamtlich in diesem Bereich zu arbeiten, sollten Zeit und Geduld mitbringen, da manchmal akut nichts zu tun ist und ein anderes Mal eine ganze Gruppe Geflüchteter betreut werden muss.

Zudem sind Flexibilität und Einsatzbereitschaft erforderlich, um das zu erledigen, was in dem speziellen Moment anliegt, sei es Kaffee kochen, Spenden sortieren oder Flüchtlinge begleiten. Auch werden Helfer benötigt, die für Spiel- und Betreuungsangebote für Kinder im Hardtfeld zuständig sind. Diese Helfer müssen in erster Linie Freude am Umgang mit dem Nachwuchs haben. Für das Willkommenscafé, das im Lohberger Don-Bosco-Haus seine Türen öffnen wird, werden Helfer gesucht, die mit den Geflüchteten sprechen, ihnen zuhören und einfach für sie da sind.