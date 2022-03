Angebot für Flüchtlinge in Vorst : Ukraine-Café zieht montags bis donnerstags ins Pfarrzentrum

Vorst Viele geflüchtete Menschen kommen weiterhin vorbei. In Zukunft soll möglicherweise die Fläche des Testzentrums zusätzlich genutzt werden.

Das Ukraine-Café in den Räumen der früheren Sparkassen-Filiale in Vorst erfreut sich bei den geflüchteten Menschen weiterhin großer Beliebtheit. „Wir waren schon kurz davor, Menschen abweisen zu müssen“, erklärt Daniel Görnert vom Conradius Krankenfahrdienst, der das Café gemeinsam mit der Katholischen Frauengemeinschaft Vorst (kfd) initiiert hat. Um noch mehr Menschen an der Veranstaltung teilhaben zu lassen, wird das Ukraine-Café von montags bis donnerstags umziehen: Schon ab dem kommenden Montag steht das Pfarrzentrum in Vorst für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen bereit. Gleichzeitig gelten an diesen Tagen neue Öffnungszeiten: Das Ukraine-Café hat dann von 9.30 bis 14 Uhr geöffnet.