Private Angebote : Bereits 33 ukrainische Familien in Duisburger Wohnungen untergebracht

Eine Dolmetscherin (gelbe Jacke) spricht in einer Notunterkunft in Duisburg mit geflüchteten Frauen aus der Ukraine. Foto: epd/Udo Gottschalk

Duisburg Die Stadt Duisburg hatte zuletzt aufgerufen, freie Wohnungen zu melden. Der Andrang war groß, mittlerweile sind 100 Geflüchtete vermittelt worden. Die Sachspendenaktion wird verlängert, gebraucht werden vor allem Hygieneartikel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(atrie) Die Duisburger zeigen sich solidarisch mit den Opfern von Russlands Angriffskrieg: Rund 1000 freie Wohnungen wurden in den vergangenen Wochen für Geflüchtete aus der Ukraine angeboten – privat von Bürgern der Stadt. Die Stadt hatte zuvor aufgerufen, freie Objekte zu melden. Aus den Sammelunterkünften konnten bislang 100 Personen in diese Wohnungen einziehen. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt

„Ich freue mich sehr, dass es mit der Taskforce Wohnraumangebot innerhalb weniger Tage gelungen ist, Menschen aus der Ukraine eine geschützte Bleibe zu bieten, die sicher nicht ihre traumatischen Erfahrungen aufwiegt, aber einen Rückzugsort schaffen, um erst einmal zur Ruhe zu kommen“, sagt Krisenstabsleiter Martin Murrack. Es sei toll zu sehen, wie engagiert sich neben vielen Ehrenamtlichen auch die Mitarbeiter der Stadt einbringen. Im Amt für Soziales und Wohnen habe man schnell Strukturen in dieser Notsituation aufgebaut.

Lesen Sie auch Ukrainischer Musiker in Duisburg : Der bittersüße Klang von Odessa

Info Wie Sie für Geflüchtete spenden können Ort Kaufhaus der Diakonie Düsseldorfer Straße 269, Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 13 Uhr. Konto Betreff „Duisburg hilft“ auf das Konto mit folgender Kennung: IBAN DE 72 35050000 0200920098

Alle Wohnraumangebote werden derzeit durch Teams der Feuerwehr in Kooperation mit dem Amt für Soziales und Wohnen zunächst per E-Mail und Telefon geprüft und schließlich persönlich kontrolliert. Sofern eine definierte Basisausstattung (dazu gehören unter anderem Betten und eine Küche) gegeben ist, wird der Wohnraum der Vermittlung zur Verfügung gestellt und den Geflüchteten zugeteilt. Neben privat zur Verfügung gestelltem Wohnraum greift das Amt für Soziales und Wohnen auf die bestehenden Strukturen und Kooperationen mit der gewerblichen Wohnungswirtschaft zurück.

Der größte Teil verwertbarer Angebote entstammt dem Angebot der unternehmerischen Wohnungswirtschaft und der Kooperationsgemeinschaft Wohnen und Leben in Duisburg, kurz Woledu. Aktuell konnten bereits 33 Wohnungen bezogen werden, so dass in kürzester Zeit über 100 Flüchtlinge von Sammelunterkünften in Wohnraum umziehen konnten. Darüber hinaus stehen bereits 22 weitere vorgeprüfte Wohnungen zum sofortigen Einzug bereit.

Weiterhin, so heißt es, werden die vorliegenden Wohnungsangebote gesichtet, angemietet und möbliert. Am Bezugstag werden die neuen Mieter vor Ort in die Wohnung eingewiesen. Jörg Helmrich von der Feuerwehr und Thomas Schürkes vom Amt für Soziales und Wohnen (beide von der Taskforce Wohnraumangebote) zeigen sich sehr zufrieden: „Diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe kann nur mit gemeinschaftlichen Engagement gelöst werden. Ohne die Duisburger Bevölkerung und unsere vielen Kooperationspartner wäre das nicht in der Kürze der Zeit zu leisten. Hierfür gebührt allen Unterstützerinnen und Unterstützern ein herzliches Dankeschön.“

Derweil wird die Spendenaktion der Stadt verlängert. Aufgrund der großen Resonanz läuft die Aktion eine weitere Woche, also bis zum 30. März. Bei Sachspenden werden im Moment allerdings laut Angaben der Stadt ausschließlich diese drei Dinge benötigt: Badelatschen, Kinderzahnbürsten und Handseife. Andere Gegenstände sollen derzeit nicht mitgebracht werden, heißt es bei der Feuerwehr.

(atrie)