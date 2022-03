Aktion für die Ukraine in Düsseldorf : Hakle und Elena Uhlig organisieren Hilfe über Instagram

Ein mit Toilettenpapier und anderen Spenden von Hakle beladener Lkw mit Olexondor Mykhalskyy am Steuer startet in die Ukraine. Mit organisiert haben das Caroline Trah (Assistentin Geschäftsführung.l.) und Karen Jung (Leiterin Marketing) von Hakle und Klaus Ringleb von den Düsseldorfer Maltesern. Foto: RP/Andrea Röhrig

Düsseldorf Die Hilfsbereitschaft für die vom Krieg betroffenen Ukrainer ist ungebrochen. Aus Düsseldorf machen sich unter anderem drei Lastwagen mit Toilettenpapier und weiteren Hygieneartikeln auf den Weg - und es gibt weitere Aktionen.

Instagram-Aktion Das Düsseldorfer Unternehmen Hakle hat mit Schauspielerin Elena Uhlig eine Ukraine-Hilfsaktion organisiert. Zusammen boten sie auf Uhligs Instragram-Kanal „Stilles Örtchen“ ein in Düsseldorf hergestelltes Hakle-Toilettenpapier an. Die verkaufte Anzahl von 6900 Paketen nahm die Firma Hakle als Grundlage für ihre Spende von mehr als 110.000 Rollen WC-Papier, die auf Paletten verpackt von der Meerbuscher Firma Bosfood in die Ukraine gebracht werden.

Zweimal ist ein Lkw bereits die gut 1600 Kilometer ins Kriegsgebiet gefahren und hat die Ware für Hilfsbedürftige abgeladen. Auf dem Rückweg nach Düsseldorf konnten Geflüchtete mitgebracht werden. In zwei Wochen steht eine weitere Fahrt in die Ukraine an. Wer noch Kindernahrung oder Verbandsmaterial spenden möchte, kann sich melden unter Telefon 02132 1390 oder per E-Mail an service@bosfood.de.

Outlet-Sale Das Kinderschuhgeschäft Calino und der Concept-Store qnootsch veranstalten am Freitag und Samstag einen „Outlet-Sale“ im ehemaligen Sonnenstudio an der Luegallee 48 in Oberkassel. Verkauft werden Schuhe, Kleidung, Spielsachen, Babyausstattung, Tonieboxregale und vieles mehr. Gespendet werden 50 Prozent des Erlöses an den Förderverein der Don Bosco Grundschule, in der momentan 15 ukrainische Gast-Schulkinder am Unterricht teilnehmen können. Geöffnet ist von 10 bis 18.30 Uhr.